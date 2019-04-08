Банки будут предупреждать клиентов о рисках потерять деньги

Во 2-м квартале 2019 года у банков появятся четкие сценарии общения с клиентами при продаже финансовых продуктов (так называемые скрипты), сообщил "Известиям", президент Национальной финансовой ассоциации (саморегулируемая организация), в которую входят крупнейшие банки, Василий Заблоцкий . В частности, банку нельзя будет говорить клиенту, что продукт застрахован, если это не банковский депозит. Кроме того, кредитная организация обязана сообщить о всех возможных рисках приобретаемого продукта. Например, о потенциальных потерях средств. Под такие нормы подпадет работа с инвестиционными продуктами — ПИФами, доверительным управлением, ценными бумагами, брокерскими и индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), которые кредитные организации в качестве агентов предоставляют населению.

В НФА считают, что требования по скриптам станут еще одним способом борьбы с мисселингом — когда клиенту под видом одной услуги продают другую. Например, чаще всего кредитные организации говорят, что предлагают открыть вклад, а на самом деле продвигают инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Неслучайно именно этот вид мисселинга неоднократно попадал в поле зрения Центробанка . В регуляторе заявляли, что агенты предоставляют потребителям неполную информацию об особенностях и рисках инвестиционного страхования жизни.

ИСЖ — это инструмент, обеспечивающий клиенту кроме непосредственно страховки доход от инвестиций при гарантии сохранности финансовых вложений. Однако это высокорисковый продукт: если закрывать его досрочно, то можно получить меньше денег, чем в него было вложено. Колеблется и доход от ИСЖ. В результате прибыль по такому полису зачастую оказывается ниже, чем у банковского вклада. Премии страховщиков по ИСЖ за шесть месяцев 2018 года выросли на 65% по отношению к 2017 году и достигли 138 млрд рублей.

Также сотрудники банков умудряются под видом вкладов продать гражданам паи ПИФов, ценные бумаги, в том числе облигации и векселя своей же кредитной организации или своих партнеров. При этом клиентов никто не предупреждает о том, что инвестиции в эти инструменты в отличие от вкладов не застрахованы государством.

В пресс-службе ЦБ "Известиям" сообщили, что поддерживают разработку такого стандарта саморегулируемыми организациями. Там добавили, что своим информационным письмом давали общие рекомендации СРО к сценариям продаж — рекомендовали обеспечить их соответствие общим принципам защиты прав и интересов граждан. В свою очередь, детальные положения (в том числе в части подходов при взаимодействии с клиентами и в части инвестиционного консультирования) прописываются непосредственно СРО, подчеркнули в регуляторе.

Банки, опрошенные "Известиями", положительно оценивают введение требований по скриптам. На российском рынке есть финансовые продукты, которые появились недавно и не изучены потребителем, отметила руководитель направления департамента розничных продуктов Локо-банка Надежда Белая. Требования по скриптам позволят клиентам гарантированно получать четкую и понятную информацию, а сотрудникам банков станет проще ориентироваться в условиях продуктов, считает руководитель Центра организации продаж и развития казначейских операций УБРиР Максим Голубков.