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Без суда: ФСБ получит право блокировать банковские операции 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Росфинмониторинг предложил дать ФСБ и МВД право в досудебном порядке блокировать подозрительные операции по банковским счетам. Об этом сообщается на федеральном портале нормативных правовых актов.
Речь идет о счетах, которые используются для финансирования терроризма и оборота наркотиков. Если законопроект Росфинмониторинга будет принят, право на приостановку подозрительных операций могут получить руководители и заместители федеральных и территориальных органов МВД, ФСБ и самого Росфинмониторинга.
По задумке авторов документа, досудебная блокировка будет возможна в случаях, «не терпящих отлагательства и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных» доказательств финансирования террористов, экстремистов, наркотрафика или спонсирования «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
За 24 часа после приостановки операции об этом решении нужно будет уведомить генпрокурора, его заместителей или региональных прокуроров. Прокуроры смогут опротестовать блокировку, при этом их ходатайство будут рассматривать еще в течение 48 часов.
В Росфинмониторинге отметили, что эти меры повлекут за собой ограничения прав граждан, которые не смогут распоряжаться собственными деньгами. Поэтому замораживать операции предлагается максимум на десять рабочих дней. Для блокировки денег на больший срок понадобится решение суда.
Если суд примет решение о более длительной приостановке операций, владельцам заблокированных счетов могут назначить ежемесячное пособие. Пособие не будет выше прожиточного минимума, а выплачивать его будут за счет средств с того же счета.
Авторы документа заявили, что такие нововведения понадобились из-за неэффективности блокировки операций через суд: преступники, по их словам, чаще всего используют счета или вклады, открытые на подставных лиц, без идентификации владельцев и на короткие сроки.
Комментарии1
Личный счет , ФСБ , Росфинмониторинг , МВД
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