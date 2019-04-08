Массовый сбой: Сбербанк-онлайн отказался работать

Пользователи пожаловались в соцсетях на неполадки в банковском мобильном приложении «Сбербанк-онлайн», сообщает Ura.ru. У большинства клиентов Сбербанка программа не запускается, у тех, кто успел зайти в приложение, «зависли» платежи и переводы.

Масса недоуменных сообщений по этому поводу опубликована в Twitter. Многие пользователи сетуют на невозможность подключения к системе онлайн-переводов. При этом проблемы испытывают не только жители центральных регионов страны, но и Сибири, и Дальнего Востока.

«Сбербанк, вас хакнули?» — спрашивает в Сети пользователь под ником @queen_viktoriy.

Сотрудники Сбербанка опубликовали официальное обращение к своим клиентам в Twitter. При этом специалисты отметили, что проблема затронула не только пользователей приложения, но также граждан, пытавшихся перевести деньги с помощью банкомата.

«Пожалуйста, не беспокойтесь. Наши специалисты уже разбираются с проблемой и всё починят в ближайшее время. Извините за неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее массовый сбой в работе Сбербанк-онлайн был зафиксирован в октябре прошлого года. Похожие проблемы с запуском приложения испытали тысячи россиян. Тогда в Сбербанке объяснили неполадки проведением технических работ.