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Новый «пенсионный налог»: кому выгодны минус 6% от зарплаты 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Комсомольская правда» рассказала, что новая система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может быть выгодна как самим россиянам, так и негосударственным пенсионным фондам (НПФ). Газета напомнила, что Минфин предлагал для ИПК ставку в размере до шести процентов от зарплаты.
Как отмечает «КП», сейчас при зарплате в сто тысяч рублей работник получает на руки 87 тысяч (с учетом 13 процентов налога на доходы), а после запуск ИПК будет получать 81 тысячу.
«Обязательные пенсионные отчисления хороши тем, что вы их не замечаете. Кто-то автоматом отщипывает от вашей зарплаты два-три или даже шесть процентов — и они идут вам на счет», — подчеркивает газета.
Издание отмечает, что в такой ситуации у граждан не будет соблазна потратить накопления на новый смартфон, плазменный телевизор или ремонт дачи.
«Зато потом, когда у вас не будет работы, а также сил и желания трудиться, прибавка пригодится. Одно дело — получать 10 — 12 тысяч. И другое — 15 тысяч и больше», — отмечает издание.
«КП» отмечает, что большинство россиян откладывают заботу о будущей пенсии на потом, поэтому «принудиловка» будет для них полезна.
«КП» подчеркивает, что благодаря ИПК негосударственные пенсионные фонды получат «дополнительные деньги». Экономист Никита Кричевский заявил, что в рамках ИПК необходимо разработать мобильное приложение, в котором можно будет сравнить все действующие НПФ, их доходность, динамику стоимости чистых активов и прочие показатели.
Систему ИПК планируют запустить в России с 2020 года. В рамках ИПК работники будут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать их после выхода на пенсию.
ИПК будет формироваться в НПФ. Пенсионные средства будут переходить в доверительное управление НПФ, но не в собственность фондов, то есть останутся частной собственностью граждан.
По последним данным, размер отчислений в рамках ИПК ограничивать не планируют. Новая система призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию.
Комментарии4
Личный счет , Никита Кричевский , Минфин , Комсомольская правда
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