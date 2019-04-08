Без работы: кому из россиян сложнее трудоустроиться после увольнения

Эксперты Росстата назвали профессии, представителям которых в современной России сложнее всего найти работу после возможного увольнения. По данным специалистов, это работники торговли, обрабатывающих предприятий и сельского хозяйства, сообщает портал News.ru.

Согласно проведенным исследованиям, в котором поучаствовали граждане РФ в возрасте от 15 лет, сложнее всего оказывается найти работу сотрудникам торговых организаций — о проблемах с трудоустройством заявили 14,9% респондентов. Эксперты связывают это обстоятельство с тем, что торговля — одна из самых массовых сфер, в которой в последнее время стали заметны тенденции к автоматизации процессов. При этом квалификация вчерашних сотрудников настолько "узкая", что не позволяет им сменить род деятельности.

«У них очень простой функционал, трудовые навыки, с которыми сложно устроиться. Потому что люди умеют либо товар раскладывать, либо кассу пробивать», — отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

На втором месте рейтинга расположились работники обрабатывающих предприятий. О сложностях в поиске работы заявили 10,5% россиян, поучаствовавших в опросе. По словам аналитиков, ежегодно в сфере обрабатывающей промышленности происходят сокращения около 100 тысяч рабочих мест.

«Достаточно много сокращений происходит в тех небольших городах, где альтернативы для трудоустройства нет», — подчеркнул Сафонов.

На третьем месте оказались представители сельского хозяйства — 7,3% опрошенных россиян отметили рост уровня безработицы в этой области. Эксперты в качестве первоочередной причины назвали сокращение фермерских хозяйств в пользу крупных агрохолдингов, с которыми мелкие организации конкурировать не в состоянии.

Пятёрку «лидеров» по количеству безработных замыкают сферы строительства и логистики. При этом статисты отмечают, что наименьшие риски остаться без работы испытывают специалисты в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. Также о завтрашнем дне не сильно беспокоятся эксперты в области информации и связи, а также работники культуры, спорта, организации досуга и развлечений.