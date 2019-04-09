Пенсии ветеранов Великой Отечественной могут вырасти на 9,5 тысячи рублей

Законопроект, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны, позволит увеличить пенсии ветеранам-участникам войны на 9,5 тысяч рублей в месяц, заявила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова

"Реализация законопроекта позволит повысить пенсии военных пенсионеров-участников войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц, что с учетом особых заслуг данной категории ветеранов перед Отечеством, их возраста и состояния здоровья имеет большое социальное значение", — сказала Шевцова, выступая в Госдуме на рассмотрении этого законопроекта.

По ее словам, численность военных пенсионеров-участников Великой Отечественной войны в настоящее время составляет около 10 тысяч человек.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны, что, согласно расчетам, предполагает выделение на эти цели 0,95 миллиарда рублей в 2019 году и до 1,42 миллиарда рублей в последующие годы, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Проект разработан в связи с указом президента о мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Указом правительству дано поручение о мерах по улучшению социально-экономического положения ветеранов.

Согласно действующему законодательству, участникам войны установлены соответствующие меры социальной поддержки, в том числе льготы по пенсионному обеспечению в виде надбавок, увеличений и повышений пенсии или возможность получения двух пенсий сразу — страховой по старости и по инвалидности. Лицам, уволенным с военной или приравненной к ней службы, пенсии исчисляются из денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников, учитываемого при исчислении пенсий (оклад по должности, оклад по воинскому (специальному) званию и ежемесячная надбавка за выслугу лет).

Указанное денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера. При этом законодательством предусмотрено, что указанное ежегодное увеличение может быть установлено на очередной финансовый год в размере, превышающем 2%. Разработчики указывают, что за период с 1 января 2012 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, увеличился до 72,23%.

Законопроектом предлагается отменить данные ограничения для участников Великой Отечественной войны. В случае поддержки внесенного законопроекта, норма вступит в силу с 1 мая 2019 года.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, расходы федерального бюджета на эти цели в 2019 году составят 0,95 миллиарда рублей, в последующие годы — до 1,42 миллиарда рублей.