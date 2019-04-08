Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.23
$
65.35
73.35
73.45
Прогноз
15.04 – 22.04
$
65.31
73.26
Индексы и котировки Brent
70.46
–0.24 Золото
1299.30
+0.08 РТС
1234.12
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
08.04
1.1262
–0.0051
25.03
1.1313
04.04
25.03
13.03

Кому в России грозит безработица 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала сферы деятельности, занятые в которых люди чаще всего становятся безработными.
Выяснилось, что в первую пятерку этого списка попадают работники торговли, обрабатывающих производств и сельского хозяйства, отмечает News.ru.
Так, наиболее часто лишаются работы россияне, которые в последнее время были заняты в оптовой и розничной торговле, а также оказывали услуги по ремонту автомобилей и мотоциклов (14,9%).
Далее следует область обрабатывающих производств (10,5%), а за ней расположились сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (7,3%).
Топ-5 кандидатов в безработные замыкают трудящиеся в области строительства (7,3%), а также транспортировки и хранения (5,3%).
В то же время меньше всего безработных отмечено среди тех, кто в последний раз трудился в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (0,5%).
За ними следуют специалисты в области информации и связи (1%), а также культуры, спорта, организации досуга и развлечений (1,2%), добавляет издание.
Ридус: последние новости
Надо ли избавляться от пятитысячных купюр Россиян попытаются спасти от кредитного рабства Рынок жилья готовит катастрофу
Комментарии
Личный счет , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Палка о двух концах»: США устали от санкций?7
В нацпроекты России решили привлечь арабов1
Эрдоган рассказал о строительстве «Турецкого потока»
Без работы: кому из россиян сложнее трудоустроиться2
Массовый сбой: Сбербанк-онлайн отказался работать130
Видео
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
ЕС нанес удар по «Северному потоку-2»
Экономика
Евро неожиданно пошел вверх
Рынки Компании
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Откажемся от доллара: Саудовская Аравия угрожает США
Экономика Статьи
Через Амур: Россия и Китай соединились
Экономика
Украинцам отменили фиксированные цены на газ
Экономика
Росстат оправдался за неточные цифры
Экономика
Денег нет: как Мадуро подставил Россию
Экономика Статьи
Чуда не будет: рублю предрекли крах
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение