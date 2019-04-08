Кому в России грозит безработица

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала сферы деятельности, занятые в которых люди чаще всего становятся безработными.

Выяснилось, что в первую пятерку этого списка попадают работники торговли, обрабатывающих производств и сельского хозяйства, отмечает News.ru.

Так, наиболее часто лишаются работы россияне, которые в последнее время были заняты в оптовой и розничной торговле, а также оказывали услуги по ремонту автомобилей и мотоциклов (14,9%).

Далее следует область обрабатывающих производств (10,5%), а за ней расположились сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (7,3%).

Топ-5 кандидатов в безработные замыкают трудящиеся в области строительства (7,3%), а также транспортировки и хранения (5,3%).

В то же время меньше всего безработных отмечено среди тех, кто в последний раз трудился в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (0,5%).

За ними следуют специалисты в области информации и связи (1%), а также культуры, спорта, организации досуга и развлечений (1,2%), добавляет издание.