ВЦИОМ выяснил отношение россиян к вложению денег в биткоины

Почти две трети россиян, слышавших о биткоинах, считают вложение денег в эту криптовалюту невыгодной инвестицией, такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, о биткоинах слышали 74% россиян. Неплохо в теме разбираются 9% респондентов, 47% — что-то слышали, но без подробностей, а у 18% опрошенных познания ограничиваются названием этой криптовалюты.

"Можно сказать, что биткоины пока не завоевали популярности среди наших сограждан: две трети россиян, слышавших о них (65%), считают вложение денег в биткоины невыгодной инвестицией, лишь 2% покупали биткоины", — отмечается в исследовании, поступившем в РИА Новости.

Еще 10% считают покупку биткоинов хорошим вложением, а 25% затруднились дать ответ.

В исследовании отмечаются довольно слабые знания россиян об этой криптовалюте: среди тех, кто знает о биткоинах, 37% уверены, что их может приобрести любой желающий, а 12% считают, что они запрещены в РФ.

В начале апреля биткоин преодолела отметку в 5 тысяч долларов впервые с ноября 2018 года. В декабре 2017 года стоимость этой криптовалюты достигла отметки в 20 тысяч.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 апреля. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.