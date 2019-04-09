Ниже минимума: предпенсионеры станут беднее

В РАНХиГС считают, что через девять лет доходы 7,3% мужчин и женщин предпенсионного возраста (60-64 года и 55-59 лет соответственно) будут ниже прожиточного минимума. На данный момент таковые у 4,2% предпенсионеров.

Эксперты объясняют возможный рост бедности повышением пенсионного возраста и вероятностью того, что предпенсионеры могут остаться без работы.

При этом, как отметил замдиректора Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин , многие меры поддержки предпенсионеров уже продуманы — переобучение, ответственность для работодателей за их увольнение и так далее.

«Это компенсируется ростом ВВП, зарплат и повышенной индексацией пенсий», — добавил он.

В целом, считают в РАНХиГС, рост возраста выхода на пенсию увеличит благосостояние граждан — общий уровень бедности снизится до 11,9% в 2028 году против 13,1% в 2018-м.