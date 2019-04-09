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Ниже минимума: предпенсионеры станут беднее 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Предпенсионеры могут стать самой уязвимой категорией населения в России к 2028 году. Об этом, как сообщают «Известия», сказано в исследовании Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте.
В РАНХиГС считают, что через девять лет доходы 7,3% мужчин и женщин предпенсионного возраста (60-64 года и 55-59 лет соответственно) будут ниже прожиточного минимума. На данный момент таковые у 4,2% предпенсионеров.
Эксперты объясняют возможный рост бедности повышением пенсионного возраста и вероятностью того, что предпенсионеры могут остаться без работы.
При этом, как отметил замдиректора Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, многие меры поддержки предпенсионеров уже продуманы — переобучение, ответственность для работодателей за их увольнение и так далее.
«Это компенсируется ростом ВВП, зарплат и повышенной индексацией пенсий», — добавил он.
В целом, считают в РАНХиГС, рост возраста выхода на пенсию увеличит благосостояние граждан — общий уровень бедности снизится до 11,9% в 2028 году против 13,1% в 2018-м.
Комментарии
Личный счет , Юрий Горлин , РАНХиГС
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