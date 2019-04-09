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Россияне стали реже делать сбережения в валюте 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Число российских граждан, имеющих сбережения в иностранной валюте, за последние два года значительно уменьшилось. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ.
С 2017 по 2019 год доля тех, кто имеет сбережения в иностранной валюте, сократилась на 6% — с 13 до 7%.
Чаще всего сбережения в валюте делают жители Москвы и Санкт-Петербурга (13%), молодые люди в возрасте до 30 лет (13%), люди с высшим образованием (12%) и имеющие постоянную занятость (10%).
Реже валютные накопления есть у сельских жителей (3%), людей рабочих профессий (5%) и россиян старше 55 лет (5%).
По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), по итогам 2018 года доля депозитов населения в иностранной валюте увеличилась с 20,6 до 21,5%. Однако произошло это в результате изменения курса рубля, уточнялось в обзоре АСВ.
При этом доля краткосрочных (до 1 года) вкладов снизилась с 37,8 до 36,9%, долгосрочных (свыше 1 года) — с 41,2 до 39,5%. Доля вкладов до востребования выросла с 21,0 до 23,6%.
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