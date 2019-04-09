Системно значимые кредитные организации, в том числе Сбербанк, «Газпромбанк», ВТБ и Альфа-банк, должны сделать это не позднее первого сентября, остальные — не позднее первого апреля 2020 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указания Центробанка о внесении изменений в положение «О платежной системе Банка России», передает РБК.
Законопроект об обязательном подключении к системе быстрых платежей всех банков сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Проект ЦБ должен обеспечить «беспрепятственный и недискриминационный доступ пользователей платежных услуг к сервису быстрых платежей», говорится в пояснительной записке.
В перечень системно значимых кредитных организаций по данным ЦБ на начало октября 2018 года входили Сбербанк, «ЮниКредит Банк», «Газпромбанк», ВТБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
Предполагается, что представленная Центробанком система быстрых платежей станет конкурентом Сбербанку, являющемуся крупнейшим игроком на рынке переводов между физлицами (p2p-переводы). По информации самого Сбербанка, клиенты его сервиса — порядка 40 млн человек — в первом полугодии 2018 года перевели 7,9 трлн рублей через 1,4 млрд переводов. Клиенты кредитной организации из одного региона переводят друг другу средства бесплатно, банковская комиссия взимается только за переводы в другой регион.
В 2018 году Сбербанк также допустил к своей системе переводов по номеру телефона Тинькофф Банк и Совкомбанк, такие меры были приняты после того, как Банк России начал создавать собственную систему быстрых платежей. Как указывал РБК, ЦБ добивается подключения Сбербанка к своей системе быстрых платежей.
В Сбербанке не поддерживают идеи обязательного подключения к системе быстрых платежей, создаваемой ЦБ.
«Я уже много раз говорил, что нам интересно поддержание конкурентных условий. Нам никто не подарил эту систему. Мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту», — отмечал глава банка Герман Греф.