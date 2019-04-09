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ЦБ определился с датами подключения банков к системе быстрых платежей 

BFM.RU 38 минут назад
Фото: depositphotos.com
Системно значимые кредитные организации, в том числе Сбербанк, «Газпромбанк», ВТБ и Альфа-банк, должны сделать это не позднее первого сентября, остальные — не позднее первого апреля 2020 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указания Центробанка о внесении изменений в положение «О платежной системе Банка России», передает РБК.
Законопроект об обязательном подключении к системе быстрых платежей всех банков сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Проект ЦБ должен обеспечить «беспрепятственный и недискриминационный доступ пользователей платежных услуг к сервису быстрых платежей», говорится в пояснительной записке.
В перечень системно значимых кредитных организаций по данным ЦБ на начало октября 2018 года входили Сбербанк, «ЮниКредит Банк», «Газпромбанк», ВТБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
Предполагается, что представленная Центробанком система быстрых платежей станет конкурентом Сбербанку, являющемуся крупнейшим игроком на рынке переводов между физлицами (p2p-переводы). По информации самого Сбербанка, клиенты его сервиса — порядка 40 млн человек — в первом полугодии 2018 года перевели 7,9 трлн рублей через 1,4 млрд переводов. Клиенты кредитной организации из одного региона переводят друг другу средства бесплатно, банковская комиссия взимается только за переводы в другой регион.
В 2018 году Сбербанк также допустил к своей системе переводов по номеру телефона Тинькофф Банк и Совкомбанк, такие меры были приняты после того, как Банк России начал создавать собственную систему быстрых платежей. Как указывал РБК, ЦБ добивается подключения Сбербанка к своей системе быстрых платежей.
В Сбербанке не поддерживают идеи обязательного подключения к системе быстрых платежей, создаваемой ЦБ.
«Я уже много раз говорил, что нам интересно поддержание конкурентных условий. Нам никто не подарил эту систему. Мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту», — отмечал глава банка Герман Греф.
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Личный счет , Герман Греф , Газпромбанк , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Росбанк , Совкомбанк , Тинькофф банк , Сбербанк России , Госдума , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , ЮниКредит Банк , Альфа-банк , РБК
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