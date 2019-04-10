Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.82
$
65.00
73.05
73.28
Прогноз
15.04 – 22.04
$
65.31
73.26
Индексы и котировки Brent
70.72
+0.11 Золото
1301.80
–0.03 РТС
1248.38
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
10.04
1.1260
–0.0006
26.03
1.1266
07.04
27.03
15.03

Реальные зарплаты россиян не будут расти четыре года подряд 

Ura.Ru + ещё 10 59 минут назад
Фото: URA.RU
Реальные зарплаты россиян не будут расти четыре года подряд, нефть потеряет в цене, а доллар будет только дорожать. Это следует из доклада «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019—2024 годы», опубликованного на сайте Министерства экономического развития.
«Реальная заработная плата россиян к 2020 году вырастет на 2%», — следует из документа.
Затем, к 2021 году, Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат на 2,7%. Но после этого, вплоть до 2024 года включительно, реальные доходы россиян перестанут расти.
«Курс рубля к доллару США в первом квартале 2019 года сложился на уровне несколько слабее, чем предполагалось», — отметили в Минэкономразвития. Из прогноза министерства следует, что доллар до 2024 года практически постоянно будет дорожать. «В итоге обменный курс рубль/доллар США в среднем за 2019 год составит 65,1», — говорится в документе.
Также аналитики Минэкономразвития дали прогноз по инфляции. К началу 2020 года она должна снизиться с 4,3% до 3,8%. В последующие четыре года уровень инфляции должен составить 4%. В то же время, нефть будет постоянно терять в цене. Так, углеводороды марки Urals с 63,4 доллара за баррель в 2019 году к 2024 подешевеет до 53,5 доллара.
Ранее Минэкономразвития спрогнозировало замедление роста цен в текущем году. По мнению аналитиков министерства, это случится благодаря замедлению темпов инфляции.
Ura.Ru: последние новости
Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Пользователи соцсетей посчитали недосягаемыми вакансии с зарплатой в полмиллиона рублей
Комментарии1
Личный счет , Экономика , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушков предрек Украине «историческую помойку»380
Без техники и денег: работа «Pleer.ru» приостановлена
МЭР спрогнозировало укрепление рубля8
Миллионам россиян грозит низкооплачиваемая работа23
Назван главный источник дохода пожилых москвичей1
Видео
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
Против России: Вашингтон «придушит» Москву санкциями
Экономика
Сбербанк прояснил ситуацию с крупным сбоем
Компании
Обрушились курсы евро и доллара
Рынки
Встреча Путина и Эрдогана переросла в спор
Экономика
ЕС нанес удар по «Северному потоку-2»
Экономика
Евро неожиданно пошел вверх
Рынки Компании
Эрдоган захотел от Путина слишком много
Экономика Статьи
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Откажемся от доллара: Саудовская Аравия угрожает США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение