Реальные зарплаты россиян не будут расти четыре года подряд

Реальные зарплаты россиян не будут расти четыре года подряд, нефть потеряет в цене, а доллар будет только дорожать. Это следует из доклада «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019—2024 годы», опубликованного на сайте Министерства экономического развития.

«Реальная заработная плата россиян к 2020 году вырастет на 2%», — следует из документа.

Затем, к 2021 году, Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат на 2,7%. Но после этого, вплоть до 2024 года включительно, реальные доходы россиян перестанут расти.

«Курс рубля к доллару США в первом квартале 2019 года сложился на уровне несколько слабее, чем предполагалось», — отметили в Минэкономразвития. Из прогноза министерства следует, что доллар до 2024 года практически постоянно будет дорожать. «В итоге обменный курс рубль/доллар США в среднем за 2019 год составит 65,1», — говорится в документе.

Также аналитики Минэкономразвития дали прогноз по инфляции. К началу 2020 года она должна снизиться с 4,3% до 3,8%. В последующие четыре года уровень инфляции должен составить 4%. В то же время, нефть будет постоянно терять в цене. Так, углеводороды марки Urals с 63,4 доллара за баррель в 2019 году к 2024 подешевеет до 53,5 доллара.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало замедление роста цен в текущем году. По мнению аналитиков министерства, это случится благодаря замедлению темпов инфляции.