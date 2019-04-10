Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу

К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти их частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный. Такой прогноз следует из доклада Высшей школы экономики «Сценарии роста российской экономики с учетом вклада человеческого капитала».

Экономисты рассчитали два сценария развития экономики до 2024 года — инерционный и оптимистичный. Первый предполагает медленное улучшение здоровья, низкое качество образования и маленький вклад человеческого капитала в экономику страны, пишет РБК. Риск перехода миллионов россиян в низкооплачиваемый сектор содержится в инерционном сценарии.

По мнению авторов доклада, ускорение производительности труда в частном корпоративном секторе подстегнет рост зарплат — на 13% за шесть лет. В то же время, численность работников в этом секторе за указанный период снизится с 30 до 27 млн, и большая часть сменивших место работы людей уйдут в некорпоративный сектор. Речь идет о компаниях без юр.лица, индивидуальных предпринимателях, самозанятых и личных подсобных хозяйствах. Здесь за шесть лет зарплаты вырастут на 1,1%, а разница в зарплатах между секторами увеличится с 31,5 до 37,5%.

Оптимистичный сценарий предполагает более быстрый рост зарплат и в корпоративном секторе (19,6% вместо 13% за шесть лет), и в некорпоративном (26,1% вместо 1,1%), а также отсутствие оттока рабочей силы из корпоративного сектора.