Опрос показал, какой доход нужен россиянам для достойной жизни

Россиянам для благополучной жизни в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тысяч рублей. Об этом свидетельствует опрос Финансового университета при Правительстве РФ , пишет "Российская газета".

Согласно опросу, наиболее высокий доход среди российский городов необходим жителям Москвы, которые называли сумму не менее 100 тысяч рублей, чего хватило бы им для достойной жизни в течение месяца. На втором месте идет Санкт-Петербург, жителям которого необходим ежемесячный доход в размере 91 тысяч рублей.

Самые невысокие запросы к уровню дохода отмечены у жителей Читы (50 тысяч рублей), Улан-Удэ (54 тысячи рублей), а также Барнаула и Якутска (по 55 тысяч рублей в месяц).

Опрос также показал, что 24 процента россиян, проживающих в крупных и средних городах уже добились необходимого им уровня дохода, 19 процентов планируют достичь этого в ближайшие пять лет, а 48 процентов заявили, что никогда не достигнут такой отметки.

При этом большая часть респондентов, которые считают, что добились необходимого им уровня дохода, отмечена в Москве, Казани, Грозном и Махачкале.

В ходе опроса также был определен перечень необходимых для россиян благ, которые определяют достойный уровень жизни. Сюда вошли наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок, интересная работа, дающая простор для творчества, путешествия по своей стране и за границу.