Россиянам для благополучной жизни в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тысяч рублей. Об этом свидетельствует опрос Финансового университета при Правительстве РФ, пишет "Российская газета".
Согласно опросу, наиболее высокий доход среди российский городов необходим жителям Москвы, которые называли сумму не менее 100 тысяч рублей, чего хватило бы им для достойной жизни в течение месяца. На втором месте идет Санкт-Петербург, жителям которого необходим ежемесячный доход в размере 91 тысяч рублей.
Самые невысокие запросы к уровню дохода отмечены у жителей Читы (50 тысяч рублей), Улан-Удэ (54 тысячи рублей), а также Барнаула и Якутска (по 55 тысяч рублей в месяц).
Опрос также показал, что 24 процента россиян, проживающих в крупных и средних городах уже добились необходимого им уровня дохода, 19 процентов планируют достичь этого в ближайшие пять лет, а 48 процентов заявили, что никогда не достигнут такой отметки.
При этом большая часть респондентов, которые считают, что добились необходимого им уровня дохода, отмечена в Москве, Казани, Грозном и Махачкале.
В ходе опроса также был определен перечень необходимых для россиян благ, которые определяют достойный уровень жизни. Сюда вошли наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок, интересная работа, дающая простор для творчества, путешествия по своей стране и за границу.