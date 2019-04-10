Аналитики сообщили о росте онлайн-кредитования в России

Сервисы онлайн-кредитования в России выдали более 1,9 млн займов в первом квартале 2019 г., что на 17% больше аналогичного периода прошлого года, в денежном выражении объем кредитов вырос на 23% и составил 21,2 млрд рублей, сообщили RNS в пресс-службе международной финтех-группы Twino (владеет МФО «Е заем» и «Монеза»).

«По итогам 1 квартала 2019 года общий объем средств, выданных сервисами онлайн-кредитования, составил 21,2 млрд рублей, что на 23% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2018 года годом (16,3 млрд руб.). По итогам 1 квартала 2019 года сервисами альтернативного онлайн-кредитования было выдано более 1,9 млн займов в стране, что на 17% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.

Аналитики отметили рост средней суммы займа, которая по итогам первого квартала 2019 года составила 11 157 руб. Это на 23,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, средний срок займа сократился на 1 день и составляет 21 день.

Отмечается, что при проведении исследования использовались данные компании TWINO в России, бюро кредитных историй и другие источники.