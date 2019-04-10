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Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на очередной сбой 

Банки.ру 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи мобильного банка Сбербанка «Сбербанк Онлайн» столкнулись с очередным сбоем в работе сервиса.
При входе в «СбербанкОнлайн» не отображаются данные о счетах и картах, а при попытке провести какую-либо операцию появляется сообщение: «Ошибка выполнения запроса, от сервера получено сообщение: во время выполнения операции произошла ошибка».
Ранее проблемы с работой приложения наблюдались 8 апреля.
Также проблемы с приложением отмечали и пользователи Twitter.
В ответ на жалобы в Сбербанке рекомендовали воспользоваться приложением после 13 часов.
«Рекомендуем воспользоваться приложением после 13:00 по московскому времени. Приносим извинения за неудобства», — ответили в Сбербанке.
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