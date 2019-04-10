Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на очередной сбой

Пользователи мобильного банка Сбербанка «Сбербанк Онлайн» столкнулись с очередным сбоем в работе сервиса.

При входе в «СбербанкОнлайн» не отображаются данные о счетах и картах, а при попытке провести какую-либо операцию появляется сообщение: «Ошибка выполнения запроса, от сервера получено сообщение: во время выполнения операции произошла ошибка».

Ранее проблемы с работой приложения наблюдались 8 апреля.

Также проблемы с приложением отмечали и пользователи Twitter.

В ответ на жалобы в Сбербанке рекомендовали воспользоваться приложением после 13 часов.