Пользователи мобильного банка Сбербанка «Сбербанк Онлайн» столкнулись с очередным сбоем в работе сервиса.
При входе в «СбербанкОнлайн» не отображаются данные о счетах и картах, а при попытке провести какую-либо операцию появляется сообщение: «Ошибка выполнения запроса, от сервера получено сообщение: во время выполнения операции произошла ошибка».
Ранее проблемы с работой приложения наблюдались 8 апреля.
Также проблемы с приложением отмечали и пользователи Twitter.
В ответ на жалобы в Сбербанке рекомендовали воспользоваться приложением после 13 часов.
«Рекомендуем воспользоваться приложением после 13:00 по московскому времени. Приносим извинения за неудобства», — ответили в Сбербанке.