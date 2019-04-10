Положена надбавка: как мошенники обманывают пенсионеров по всей России

Сотни пенсионеров по всей стране стали жертвами аферистов, которые под видом юристов обещают пожилым людям прибавку к пенсии, сообщает Первый канал. В результате потерпевшие остаются без надбавок и без 10-12 тысяч рублей, уплаченных за услуги юрисконсультов.

По словам автора статьи, мошенники привлекают клиентов, убеждая, что их обманули в Пенсионном фонде . На самом деле пожилым людям якобы причитается более крупная ежемесячная выплата. Однако для того, чтобы восстановить справедливость необходимо правильно оформить документы. Юрист может помочь, но не бесплатно. За услуги аферисты просят в среднем от 10 до 12 тысяч рублей. Многие пенсионеры в погоне за выгодой набрали кредитов. Однако после того как в кассе фирмы скапливаются достаточно большие деньги, компания перестаёт существовать. Предприниматели съезжают с арендованного офиса, оставляя пожилых людей один на один со своими проблемами, поскольку оказывается, что документы составлены юридически неграмотно и никакой законной силы не имеют.

«Юридические фирмы, они не указывают основания для перерасчетов. Мы неоднократно обращались не поддаваться на такие пустые обещания», — заявила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Людмила Якушенко.

По подсчётам автора статьи, только в Новосибирске количество пострадавших превышает четыре тысячи человек. Сколько потерпевших от рук недобросовестных юристов неизвестно, однако Первый канал уверяет, что подобные фирмы работают и в Омске, и в Калининграде, и в Москве.

При этом привлечь аферистов за обман пенсионеров сложно, уверяют полицейские. Правоохранители в действиях юристов не видят состава преступления, поскольку в договоре указывается только «оказание юридических услуг», а за результат сотрудничества никто ответственности не несёт.