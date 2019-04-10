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Положена надбавка: как мошенники обманывают пенсионеров по всей России 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотни пенсионеров по всей стране стали жертвами аферистов, которые под видом юристов обещают пожилым людям прибавку к пенсии, сообщает Первый канал. В результате потерпевшие остаются без надбавок и без 10-12 тысяч рублей, уплаченных за услуги юрисконсультов.
По словам автора статьи, мошенники привлекают клиентов, убеждая, что их обманули в Пенсионном фонде. На самом деле пожилым людям якобы причитается более крупная ежемесячная выплата. Однако для того, чтобы восстановить справедливость необходимо правильно оформить документы. Юрист может помочь, но не бесплатно. За услуги аферисты просят в среднем от 10 до 12 тысяч рублей. Многие пенсионеры в погоне за выгодой набрали кредитов. Однако после того как в кассе фирмы скапливаются достаточно большие деньги, компания перестаёт существовать. Предприниматели съезжают с арендованного офиса, оставляя пожилых людей один на один со своими проблемами, поскольку оказывается, что документы составлены юридически неграмотно и никакой законной силы не имеют.
«Юридические фирмы, они не указывают основания для перерасчетов. Мы неоднократно обращались не поддаваться на такие пустые обещания», — заявила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Людмила Якушенко.
По подсчётам автора статьи, только в Новосибирске количество пострадавших превышает четыре тысячи человек. Сколько потерпевших от рук недобросовестных юристов неизвестно, однако Первый канал уверяет, что подобные фирмы работают и в Омске, и в Калининграде, и в Москве.
При этом привлечь аферистов за обман пенсионеров сложно, уверяют полицейские. Правоохранители в действиях юристов не видят состава преступления, поскольку в договоре указывается только «оказание юридических услуг», а за результат сотрудничества никто ответственности не несёт.
Эксперты уверяют, что деньги за некачественно оказанную услугу можно вернуть, обратившись в Роспотребнадзор. Однако для того, чтобы ведомство приняло волевое решение по сотням похожих дел, необходим широкий общественный резонанс.
Комментарии
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Роспотребнадзор
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