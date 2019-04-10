Эксперт назвал факторы, влияющие на «зарплату мечты» россиян

Россияне мечтают близко к реальности, в которой живут: уровень желаемого дохода зависит от уровня жизни в конкретном регионе, заявила РИА Новости доцент кафедры развития человеческого капитала РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Россиянам для достойной жизни, по их собственной оценке, нужна зарплата в 66 тысяч рублей в месяц, сообщил Финансовый университет при правительстве РФ по результатам проведенного им исследования. При этом максимальной средняя оценка "достойного" месячного дохода ожидаемо оказалась в Москве (100 тысяч рублей) и близких к столице городах-спутниках — Химках (96 тысяч), Балашихе (90 тысяч) и Подольске (82 тысячи), а также в Петербурге (91 тысяча). Самые скромные запросы у жителей Барнаула и Якутска — по 55 тысяч рублей в месяц, Улан-Удэ — 54 тысячи, Читы — 50 тысяч.

"Чем выше уровень жизни в регионе и выше средняя заработная плата, тем выше размер притязаний по уровню желаемого дохода. И, конечно, лидируют регионы с самыми высокими средними заработными платами. Регионы, в которых уровень дохода ниже среднего по России и уровень желанного дохода ниже. Люди мечтают как-то ближе к реальности, в которой живут", — прокомментировала собеседница агентства.

Она отметила, что, если бы опрос проводился не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, средний желаемый доход был бы, скорее всего, ниже.

По данным исследования, 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48% утверждают, что никогда его не достигнут.

"Это исследование подтверждает данные официальной статистики о распределении доходов среди населения. То, что 48% опрошенных считают, что они не достигнут такого уровня доходов, показывает, что у них уровень дохода значительно ниже предполагаемого и на резкое изменение ситуации они не надеются", — комментирует Иванова-Швец.

"Разница между реальностью и мечтой около 23 тысяч. Это вроде и немного, но достичь этого желанного уровня в ближайшие три-пять лет маловероятно, если речь идет о реальных доходах. И в целом, чтобы эти мечты стали реальностью, нужны кардинальные изменения: модернизация экономики и рабочих мест, высокопроизводительный труд. А пока не очень торопятся компании модернизировать производство и оптимизировать деятельность, да и не все граждане торопятся более производительно трудиться", — считает эксперт.