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«Займер»​: заемщики МФО берут взаймы меньше одобренного лимита 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Артем Коротаев/ТАСС
В 2018 году заемщики МФО в среднем брали только 75% от лимита средств, который им одобрил к выдаче кредитор. Но с начала 2019 года данный показатель постепенно пошел в рост, говорится в исследовании экспертов сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».
Согласно корпоративной статистике сервиса, в декабре 2018 года заемщики в среднем предпочитали брать 74,1% от одобренного компанией лимита заемных средств. В январе текущего года — уже 76,7%, в феврале — 78,1%, а по данным на конец марта — 80%.
«Есть основания полагать, что на динамику объемов по факту полученных средств по отношению к одобренным лимитам с 1 января повлияло увеличение НДС и последовавший за этим рост цен на товары широкого потребления и некоторые услуги», — комментируют эксперты.
В подтверждение таких выводов аналитики приводят структуру целей, для достижения которых клиенты МФО используют микрозаймы. Так, каждый четвертый заемщик берет взаймы деньги на срочное приобретение необходимых вещей и услуг, а каждый пятый — на мелкие текущие нужды в период ожидания очередной зарплаты. В итоге примерно половине получателей микрозаймов на одни и те же цели в январе — марте потребовались суммы немного большие, чем в декабре.
Частичное использование одобренного кредитором лимита заемных средств даже на фоне общего роста цен — признак финансовой грамотности заемщиков МФО, резюмируют эксперты. Получатели краткосрочных займов стремятся заранее предусмотреть возможность вернуть компании заемные средства, и поэтому берут взаймы только необходимую сумму, а не весь одобренный им лимит.
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