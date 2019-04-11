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Гражданским лётчикам и шахтёрам увеличат пенсию 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ТАСС
11 апреля вступает в силу постановление Правительства об утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2018 год.
Пенсионеры, работавшие раньше лётчиками и шахтёрами, традиционно получают доплату к денежному обеспечению за выслугу лет. 30 марта 2019 года Правительство утвердило индекс роста среднемесячной зарплаты в России, который применяется для расчёта ежемесячной доплаты к пенсии членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности. В 2018 году он равен 1,099.
Постановление, которое вступает в силу 11 апреля, принято в соответствии с частью первой статьи 2 Федерального закона «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации» и частью 1 статьи 2 Федерального закона «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности».
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