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Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ жителям республики 

ТАСС + ещё 31 2 часа назад
Фото: ТАСС
Верховный суд Чечни отменил в четверг решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики, передает из зала суда корреспондент ТАСС.
"Решение Заводского районного суда города Грозного отменить, принять новое решение. Исковые требования заместителя прокурора удовлетворить частично", — сказал председательствующий судья.
Апелляцию рассматривала коллегия в составе трех судей. Иск прокуратуры удовлетворили в части проведения компанией инвентаризации.
Заводской районный суд Грозного в январе 2019 года по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд рублей. В прокуратуре посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" подала апелляционную жалобу на это решение.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявлял, что "Газпром межрегионгаз Грозный" при поддержке региональных властей завершает инвентаризацию дебиторской задолженности в районах республики и проводит разъяснительную работу с населением.
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Комментарии1
Личный счет , Рамзан Кадыров , Газпром Межрегионгаз , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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