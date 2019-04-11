Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ жителям республики

Верховный суд Чечни отменил в четверг решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики, передает из зала суда корреспондент ТАСС.

"Решение Заводского районного суда города Грозного отменить, принять новое решение. Исковые требования заместителя прокурора удовлетворить частично", — сказал председательствующий судья.

Апелляцию рассматривала коллегия в составе трех судей. Иск прокуратуры удовлетворили в части проведения компанией инвентаризации.

Заводской районный суд Грозного в январе 2019 года по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд рублей. В прокуратуре посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" подала апелляционную жалобу на это решение.