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Зарплаты россиян пошли в рост 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты HeadHunter выявили положительную динамику уровня зарплат россиян в первом квартале 2019 года. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года фиксированный доход россиян вырос в среднем на 3-3,5 процента, а переменная часть — примерно на 10 процентов для уровней «специалист», «ведущий специалист», «линейный руководитель», и на два процента для начального уровня.
Если сравнивать российские компании с иностранными, то разница в заработных платах ощутима, и рост у последних выше на 3 процента.
Наибольший прирост зарплат был отмечен в отраслях логистики (5,3 процента), финансов (4,7 процента), электроники (4,5 процента) и IT (4,1 процента). Наиболее низкие показатели были зафиксированы у работников химпроизводства (0,7 процента), HoReCa (один процент) и промышленного оборудования (1,1 процента).
Лидерами с точки зрения роста совокупного дохода стали следующие федеральные округа: Южный (8,9 процента), Северо-Западный (6,8 процента), Сибирский (4,5 процента) и Уральский (4,5 процента). Антилидером по итогам квартала стал Дальневосточный округ (-0,3 процента).
Рост зарплат в Москве и Санкт-Петербурге стабилен, показатель был зафиксирован на уровне 3,6 и 3,5 процента соответственно. Ситуация с отставанием темпов роста зарплат Москвы и Санкт-Петербурга от регионов сохраняется еще со второго квартала 2018 года.
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Комментарии13
Личный счет , Lenta.ru
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