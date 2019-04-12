Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.47
$
64.75
72.62
72.90
Прогноз
15.04 – 22.04
$
65.31
73.26
Индексы и котировки Brent
71.00
+0.03 Золото
1293.22
–0.01 РТС
1245.17
–0.47
Динамика валют
EUR / USD
12.04
1.1288
+0.0066
28.03
1.1222
09.04
29.03
18.03

В ПФР рассказали, как считают пенсию при двух трудовых книжках 

Российская Газета 1 час назад
Одна трудовая книжка — хорошо, а две — еще лучше. Довольно часто встречаются ситуации, когда человек, помимо основного места работы, занимает должность по совместительству. Но рассказывать об этом своему основному боссу не хочет.
Но при этом желает иметь официальную запись о работе. Выход здесь довольно простой: сообщить в отделе кадров не основной работы, что трудовая книжка потеряна и завести новую.
Российское законодательство не ограничивает граждан в количестве трудовых книжек. И на каждом новом месте работы, если трудовая не предоставлена, работодатель должен выдать человеку новую. Но как при наличии нескольких трудовых с различными сведениями подсчитать страховой стаж, необходимый для назначения пенсии? В Пенсионном фонде России (ПФР) "РГ" пояснили, что при назначении пенсии играют роль периоды работы и уплаты страховых взносов, что в том числе может подтверждаться трудовой книжкой или трудовыми книжками.
У каждого работника есть страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), по которому ПФР ведет учет стажа каждого россиянина и страховых взносов, отчисляемых за него работодателем. Соответственно, у работника будет учитываться период работы и по основному месту, и по совместительству, при наличии отчислений в ПФР со стороны работодателей.
Однако встречаются ситуации, когда при устройстве на работу человек не предъявляет СНИЛС, из-за чего работодатель может представить анкетные данные в ПФР для получения нового номера. В таком случае при назначении пенсии могут учитывать сведения только из нового СНИЛС. Поэтому работникам стоит почаще делать запросы в ПФР для получения сведений из индивидуального лицевого счета, обращаясь в фонд лично или через сайт госуслуг, чтобы убедиться в правильности передаваемых работодателем сведений о периодах работы и страховых отчислениях. Если лицевой счет, действительно, окажется не один, то нужно написать заявление о слиянии индивидуальных лицевых счетов еще до назначения пенсии, чтобы в будущем были учтены все периоды трудовой деятельности.
Впрочем, с переходом на электронные трудовые книжки работникам уже не удастся схитрить перед работодателями. На днях рабочая группа по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика" поддержала законопроект об эксперименте по ведению электронных трудовых документов. С 1 января 2020 года может начаться пилот по обкатке механизма ведения электронных трудовых книжек. Завершить его планируют 31 декабря 2022 года. В эксперименте смогут принять участие все желающие работодатели. Но пока их совсем немного — чуть более двадцати.
Российская Газета: последние новости
Верховный суд Чечни отменил решение о списании 9 мрд долгов за газ Жители городов России считают, что получают достойную зарплату Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе приложения и банкоматов
Комментарии1
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответила на желание Минска перекрыть нефтепровод45
Uber раскрыл финансовые показатели перед выходом на IPO
В России появится новая ипотека11
Мощный удар по Европе: у «Нафтогаза» есть план89
Яблоки раздора: Лукашенко закроет «Дружбу» с Россией159
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
США объявили решение по «Северному потоку — 2»
Компании
Против России: Вашингтон «придушит» Москву санкциями
Экономика
Дачникам разъяснили их новые права
Недвижимость
Удар по России: Киев запретил банки
Экономика Статьи
США признали бессилие: «Северный поток-2» не остановить
Экономика Статьи
100 рублей: Путин одобрил новый сбор
Личный счет Другое
Сбербанк прояснил ситуацию с крупным сбоем
Компании
Жизнь в долг: Лукашенко пошел по миру
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение