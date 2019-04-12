В ПФР рассказали, как считают пенсию при двух трудовых книжках

Одна трудовая книжка — хорошо, а две — еще лучше. Довольно часто встречаются ситуации, когда человек, помимо основного места работы, занимает должность по совместительству. Но рассказывать об этом своему основному боссу не хочет.

Но при этом желает иметь официальную запись о работе. Выход здесь довольно простой: сообщить в отделе кадров не основной работы, что трудовая книжка потеряна и завести новую.

Российское законодательство не ограничивает граждан в количестве трудовых книжек. И на каждом новом месте работы, если трудовая не предоставлена, работодатель должен выдать человеку новую. Но как при наличии нескольких трудовых с различными сведениями подсчитать страховой стаж, необходимый для назначения пенсии? В Пенсионном фонде России (ПФР) "РГ" пояснили, что при назначении пенсии играют роль периоды работы и уплаты страховых взносов, что в том числе может подтверждаться трудовой книжкой или трудовыми книжками.

У каждого работника есть страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), по которому ПФР ведет учет стажа каждого россиянина и страховых взносов, отчисляемых за него работодателем. Соответственно, у работника будет учитываться период работы и по основному месту, и по совместительству, при наличии отчислений в ПФР со стороны работодателей.

Однако встречаются ситуации, когда при устройстве на работу человек не предъявляет СНИЛС, из-за чего работодатель может представить анкетные данные в ПФР для получения нового номера. В таком случае при назначении пенсии могут учитывать сведения только из нового СНИЛС. Поэтому работникам стоит почаще делать запросы в ПФР для получения сведений из индивидуального лицевого счета, обращаясь в фонд лично или через сайт госуслуг, чтобы убедиться в правильности передаваемых работодателем сведений о периодах работы и страховых отчислениях. Если лицевой счет, действительно, окажется не один, то нужно написать заявление о слиянии индивидуальных лицевых счетов еще до назначения пенсии, чтобы в будущем были учтены все периоды трудовой деятельности.

Впрочем, с переходом на электронные трудовые книжки работникам уже не удастся схитрить перед работодателями. На днях рабочая группа по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика" поддержала законопроект об эксперименте по ведению электронных трудовых документов. С 1 января 2020 года может начаться пилот по обкатке механизма ведения электронных трудовых книжек. Завершить его планируют 31 декабря 2022 года. В эксперименте смогут принять участие все желающие работодатели. Но пока их совсем немного — чуть более двадцати.