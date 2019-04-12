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Только 3% граждан: кто владеет богатствами России 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
3% самых богатых россиян владеют почти всеми наличными сбережениями и финансовыми активами в стране, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования аналитиков Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка.
Согласно им, в 2018 году 3% наиболее обеспеченных граждан принадлежало 89,3% всех финансовых активов в России, 89% всех наличных сбережений, 92% всех срочных вкладов.
С 2013 года доля финактивов богатейших россиян выросла на 5%, доля наличных — на 11%, а доля срочных вкладов уменьшилась на 0,2%.
Также эксперты оценили средний размер активов 3% самого богатого населения России в мае 2018 года: срочные вклады — 11,2 миллиона рублей, наличность — 4,9 миллиона, задолженность — 4,2 миллиона, ценные бумаги — 3,1 миллиона, текущий счет — 2,5 миллиона.
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения», — подытожили авторы исследования.
Комментарии6
Личный счет , ВЭБ , ВШЭ
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