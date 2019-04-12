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«Пенсионное рабство»: перевод пенсий из фонда в фонд предложили заморозить 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НПФ) предложила приостановить до 31 декабря 2022 года досрочные переводы пенсионных накоплений россиян. Об этом пишет «Коммерсант».
В Ассоциации НПФ заявили, что такое решение необходимо принять «в целях защиты интересов застрахованных лиц»: граждане, досрочно забравшие накопления из фонда, теряют инвестиционный доход. По закону в случае досрочного перехода (раньше, чем один раз в пять лет) человек теряет инвестдоход, наколенный с момента прошлого перехода. С 2015 года, когда правила вступили в силу, россияне потеряли не менее 120 миллиардов рублей инвестдохода.
В Ассоциации НПФ подчеркнули, что информирование граждан о потере дохода и другие меры не повлияли на ситуацию. При этом в организации считают, что массовые потери денег создают негативный информационный фон, который может отразиться на восприятии людьми новой концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Президент Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) Константин Угрюмов заявил, что мораторий на переводы предлагают фонды, которые из года в год показывают убытки и лишаются клиентов. По мнению Угрюмова, предложение Ассоциации НПФ представляет собой «пенсионное рабство».
Управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов назвал единственным решением проблемы отмену нормы, по которой граждане теряют инвестиционный доход. Он считает, что все остальные предложения так или иначе ущемляют права россиян.
В июне 2018-го в Счетной палате сообщили о результатах проверки деятельности НПФ. По оценкам ведомства, к началу 2018 года в российских НПФ хранились накопления 34,3 миллиона граждан. Объем пенсионных накоплений оценили в 2 410 миллиардов рублей. В ходе проверки четырех НПФ и Пенсионного фонда России Счетная палата выявила 90 нарушений законодательства. Оказалось, что НПФ несвоевременно передавали новым страховщикам пенсионные накопления, а также инвестировали деньги умерших людей.
Комментарии2
Личный счет , Константин Угрюмов , Павел Митрофанов , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата
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