«И это еще оптимистично»: власти ухудшили прогноз по доходам россиян

Минэкономразвития пересмотрело свой прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения: в ведомстве считают, что по итогам 2020-го рост составит не 1,7, а 1,5 процента в годовом выражении. Об этом сообщает РБК.

При этом ожидания по росту реальных доходов в 2019 году остались на уровне одного процента. Оценку роста реальных зарплат на этот год Минэкономразвития снизило с 1,4 до 1,1 процента, а на 2020 год повысило с 1,9 до двух процентов. С 2021 года рост ожидается на уровне 2,7 процента.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что даже эти показатели могут быть недостижимы. По его мнению, из-за пенсионной реформы на рынке труда задержится множество людей предпенсионного возраста, а конкуренция за рабочие места приведет к торможению роста зарплат. Кроме того, сдерживать рост реальных доходов будет высокая закредитованность россиян, а доход от накоплений сократится из-за уменьшения ставок по депозитам.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, по итогам 2019 года динамика доходов населения будет околонулевой. Она связала это с всплеском инфляции.

«Прогноз роста на один процент выглядит оптимистичным», — заявила она.

Реальные располагаемые доходы представляют собой доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен.

По итогам 2018 года реальные доходы россиян снизились на 0,2 процента. При этом темп роста зарплат был высоким — 6,8 процента, а уровень безработицы упал до исторического минимума в 4,8 процента.