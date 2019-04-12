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«И это еще оптимистично»: власти ухудшили прогноз по доходам россиян 

Рамблер + ещё 2 58 минут назад
Фото: ТАСС
Минэкономразвития пересмотрело свой прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения: в ведомстве считают, что по итогам 2020-го рост составит не 1,7, а 1,5 процента в годовом выражении. Об этом сообщает РБК.
При этом ожидания по росту реальных доходов в 2019 году остались на уровне одного процента. Оценку роста реальных зарплат на этот год Минэкономразвития снизило с 1,4 до 1,1 процента, а на 2020 год повысило с 1,9 до двух процентов. С 2021 года рост ожидается на уровне 2,7 процента.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что даже эти показатели могут быть недостижимы. По его мнению, из-за пенсионной реформы на рынке труда задержится множество людей предпенсионного возраста, а конкуренция за рабочие места приведет к торможению роста зарплат. Кроме того, сдерживать рост реальных доходов будет высокая закредитованность россиян, а доход от накоплений сократится из-за уменьшения ставок по депозитам.
По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, по итогам 2019 года динамика доходов населения будет околонулевой. Она связала это с всплеском инфляции.
«Прогноз роста на один процент выглядит оптимистичным», — заявила она.
Реальные располагаемые доходы представляют собой доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен.
По итогам 2018 года реальные доходы россиян снизились на 0,2 процента. При этом темп роста зарплат был высоким — 6,8 процента, а уровень безработицы упал до исторического минимума в 4,8 процента.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что за последние четыре года уровень жизни россиян и их реальные доходы в сумме снизились на 11 процентов.
Комментарии1
Личный счет , Алексей Кудрин , Александр Сафонов , Счетная палата , Минэкономразвития
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