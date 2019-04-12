Реальные зарплаты жителей России по результатам 2018 года выросли на 6,8. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства труда заявил руководитель ведомства Максим Топилин, сообщает РИА Новости.
По его словам, это самые высокие показатели роста реальных доходов населения в период с 2012 года.
«Я очень надеюсь, что нам удастся выйти на позитивный тренд роста реальной заработной платы в последующие годы», — подчеркнул министр.
Ранее о росте зарплат россиян в первом квартале 2019 года сообщила Lenta.ru со ссылкой на исследования аналитиков HeadHunter. Оказалось, что оклады выросли на 3-3,5%, при этом премиальная часть в зависимости от квалификации работника выросла по-разному. Например, специалистам, ведущим специалистам и линейным руководителям премии повысили на 10%, а сотрудникам начальных уровней на 2%. Отмечалось, что повышение зарплат острее всех ощутили логисты, финансисты и программисты.
Противоположные данные в середине марта сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Росстату. По информации издания, в январе 2019 года реальные доходы россиян снизились на 1,3% и продолжили падение в феврале. Эксперты связали отрицательную динамику с ускоряющейся инфляцией и безработицей.