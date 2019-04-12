Рост зарплат россиян назвали рекордным

Реальные зарплаты жителей России по результатам 2018 года выросли на 6,8. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства труда заявил руководитель ведомства Максим Топилин , сообщает РИА Новости.

По его словам, это самые высокие показатели роста реальных доходов населения в период с 2012 года.

«Я очень надеюсь, что нам удастся выйти на позитивный тренд роста реальной заработной платы в последующие годы», — подчеркнул министр.

Ранее о росте зарплат россиян в первом квартале 2019 года сообщила Lenta.ru со ссылкой на исследования аналитиков HeadHunter. Оказалось, что оклады выросли на 3-3,5%, при этом премиальная часть в зависимости от квалификации работника выросла по-разному. Например, специалистам, ведущим специалистам и линейным руководителям премии повысили на 10%, а сотрудникам начальных уровней на 2%. Отмечалось, что повышение зарплат острее всех ощутили логисты, финансисты и программисты.