Самозанятых в Москве стало больше

Число самозанятых в Москве превысило 37 тысяч человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«По данным на 8 апреля число самозанятых превысило 37 тыс. человек, а суммарный доход увеличился до 2,1 млрд рублей», — рассказал он АГН «Москва».

По итогам первого квартала 2019 года самозанятые заработали 1,9 млрд рублей. Чиновник подчеркнул, что всего в России около 57 тысяч самозанятых граждан, доля Москвы составляет чуть более 60%.

В правительстве напомнили, что для того, чтобы стать самозанятым нужно воспользоваться мобильным приложением «Мой налог». В рамках проекта налоговая ставка составляет 4% от дохода, полученного от физических лиц, и 6% — от ИП и юрлиц. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год, то есть 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее News.ru писал, что власти РФ задумались над вариантом введения контрольно-надзорных каникул для самозанятых, которые принимают участие в эксперименте по введению налога на профессиональный доход. Он проходит в четырёх регионах страны: в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, и продлится 10 лет — до 2029 года.