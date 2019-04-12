Умираем в бедности: почему доходы россиян не растут

Из выступлений чиновников складывается весьма противоречивая картинка о социальном положении россиян. Так, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте смертности в 32 регионах, а глава Минтруда Максим Топилин отчитался о рекордных темпах роста зарплат россиян. Они увеличились на 6,8%, и это лучший показатель с 2012 года, порадовал министр. Впрочем, на уровень жизни рост зарплат почти не влияет: доходы россиян падают пятый год подряд.

На расширенном заседании коллегии Минтруда чиновники рассказали о весьма противоречивых тенденциях в России. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в 2018 году в России смертность выросла в 32 регионах и составила в среднем 12,4 человека на тысячу. При этом самый высокий уровень смертности был зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях. Наиболее низкие показатели смертности зафиксированы в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах.

Между тем глава Минтруда Максим Топилин порадовал тем, что в прошлом году реальная заработная плата россиян выросла на 6,8%. Это самый высокий показатель с 2012 года, сообщил министр.

Наибольший рост зарплат в 2018 году был в здравоохранении (на 23,7%) и образовании (14,2%), что связано с исполнением «майских» указов, а также в области IT и связи (12,8%), культуре и спорте (12,5%).

Меньше всего выросли заработки занятых в госуправлении (на 6,1%), торговле (6,3%) и электроэнергетике (6,6%). Об этом говорится в мониторинге РАНХиГС , рассчитанного на основе данных Росстата

Парадокс, но при росте зарплат доходы россиян систематически снижаются. По данным Росстата, по итогам 2018 года реальные располагаемые доходы россиян упали на 0,2%. Такая тенденция наблюдается пятый год подряд.

По предварительным оценкам Росстата, среднемесячная номинальная зарплата работников организаций за февраль этого года составила 43 030 рублей — в реальном выражении это всего лишь на 0,7% выше уровня февраля 2018 года, что связано с ускорением инфляции в конце прошлого года.

При этом Минэкономразвития не прогнозирует заметного роста реальных зарплат. По версии ведомства, в 2019 году рост составит 1,1% вместо объявленных ранее 1,4%.

Сенаторы высмеяли официальные зарплаты

В октябре 2018-го Топилин, выступая в Совете Федерации на «правительственном часе» анонсировал «беспрецедентные темпы» роста реальных зарплат — более чем на 10%. Это заявление вызвало негодование спикера верхней палаты Валентины Матвиенко . Она раскритиковала Топилина за формальный подход к проблеме социальной защиты россиян.

«К этой теме будет привлечено постоянное внимание граждан, институтов гражданского общества и Совета Федерации как палаты регионов. Я вам это обещаю — легкой жизни у вас не будет. И будем спрашивать со всем пристрастием», — заверила спикер.

Официальная статистика также не давала тогда поводов для оптимизма. Росстат в своем октябрьском докладе зафиксировал двухмесячное падение реальных доходов граждан. В сентябре они снизились на 1,5%, а в августе — на 0,9%. Причиной падения эксперты назвали ускорение инфляции.

По словам Матвиенко, ей не понравились ответы Топилина на вопросы сенаторов: ««Я думаю», «наверное, это правильно»… Думать можно о другом, а здесь вы должны принимать решения», — ответила она ему.

Политик рассказала, как добивалась от Минфина выделения 300 млн рублей для одного из регионов на ремонт социальных учреждений.

«И звонит мне министр труда и социальной защиты и говорит: «Валентина Ивановна, а я против — не успеют освоить». Вместо того чтобы сказать спасибо, что вы помогли, я возьму под контроль и мы постараемся их освоить. До сих пор чувство возмущения», — отметила Матвиенко.

Доходы россиян не растут даже при том, что власти не планируют поднимать более чем скромный минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

В феврале этого года тот же Топилин заявил, что правительство не рассматривает дополнительную индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) в текущем году.

По его словам, регионам нужно дать возможность сохранить текущую ситуацию в сфере оплаты труда. «Сейчас нужно дать регионам эту ситуацию нормально удержать, нормально разобраться в соотношениях между заработными платами», — сказал Топилин.

Он также напомнил, что в прошлом году было две «достаточно высокие» индексации МРОТ — с 1 января и с 1 мая. При этом министр заверил, что в дальнейшем МРОТ будет увеличиваться по мере роста прожиточного минимума.

Впрочем, власти пообещали, что пересмотрят методику расчета МРОТ. Но произойдет это не раньше 2020 года.

Зато власти обещают проиндексировать зарплаты бюджетникам — уже с 1 октября 2019 года на 4,3%. Распоряжение уже подписано главой правительства Дмитрием Медведевым . Ранее в Минтруде говорили, что зарплаты бюджетников будут расти, причем как вошедших, так и не вошедших в «майские» указы президента 2012 года

Речь в том числе идет о работниках федеральных государственных органов, гражданском персонале воинских частей и работниках подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Между тем, годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2% с 5% в январе, говорится в мартовском сообщении Центрального банка по инфляции. Россияне продолжают беднеть. Это признает и Банк России, зафиксировавший в январе снижение реальных доходов населения.