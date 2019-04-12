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Путин в 2018 году заработал 8,64 млн рублей 

Rambler News Service + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Годовой доход президента России Владимира Путина в 2018 году составил 8,64 млн рублей, свидетельствуют данные декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера президента, опубликованной пресс-службой Кремля.
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Личный счет , Экономика , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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