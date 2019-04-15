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Россиян с маленькой зарплатой хотят освободить от подоходного налога 

Ura.Ru + ещё 7 2 часа назад
В правительстве обсуждают идею освобождения россиян от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Мера касается тех, кто после уплаты налога получает на руки зарплату ниже прожиточного минимума (до 13 тысяч рублей).
Как рассказали «Известиям» в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, критерием низкого достатка станут доходы трудоспособных граждан меньше прожиточного минимума. В Росстате посчитали, что бедными в России можно назвать примерно 11 млн человек (15,2% — от общего числа граждан РФ).
Как рассказал секретарь Федерации независимых профсоюзов Олег Соколов, консультации о введении налогового вычета пока не проводились. «Если освободить от налогов работников с низким доходом, есть риск, что работодатели начнут оформлять сотрудников на минимальные ставки и выдавать остальную часть зарплаты в „конвертах“», — считает гендиректор консалтинговой компании CAF Group Наталья Ионова. По ее словам, сейчас доля «серого» заработка и так достаточно высока.
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Личный счет , Видео , Наталья Ионова , Олег Соколов , Росстат , газета "Известия"
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