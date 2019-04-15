Россиян с маленькой зарплатой хотят освободить от подоходного налога

В правительстве обсуждают идею освобождения россиян от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Мера касается тех, кто после уплаты налога получает на руки зарплату ниже прожиточного минимума (до 13 тысяч рублей).

Как рассказали «Известиям» в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, критерием низкого достатка станут доходы трудоспособных граждан меньше прожиточного минимума. В Росстате посчитали, что бедными в России можно назвать примерно 11 млн человек (15,2% — от общего числа граждан РФ).