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Искусство обмана: как на россиян записывают кредиты без их ведома 

ТК «Звезда» 1 час назад
Заманчивые объявления сегодня висят повсюду: россиянам предлагают приобрести «целебные» сковородки, излечиться от неизлечимых болезней, сдать несуществующие анализы и многое другое.
В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья. Предлагается установить запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения.
Однако мошенники все равно находят изощренные способы изъятия денег у населения: продают якобы услуги проведения редких генетических анализов и продажи «чудо-сковородок».
Некоторые представляются врачами и ставят несуществующие диагнозы. Например, пенсионерке Светлане Жуковой диагностировали ишемию сердца и больные сустава. Женщина подписала договор, а уже дома пенсионерка поняла — она стала должником банка.
В таких ситуациях пациенты оказываются по всей России. В Хабаровске центр закрыли после сотен заявлений в полицию. Здесь заставляли оформлять кредиты на 300 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону на этой неделе оштрафована частная клиника: врачи работали без лицензии.
Работники некоторых клиник проводили исследования, а потом объявляли, что это уже не входит в бесплатную диагностику. Так Любовь Коробейник с пенсией 8 тысяч подписала кредитный договор на 80 тысяч рублей.
Заманчивые объявления висят повсюду, однако многие из них — обман.
Иной вид афер — продажи. Для Ирины Егоровой из Чебоксар все началось с ТВ-шоу.
Здесь презентуют чудо-кастрюли. И уже после этого заявляют — за все нужно платить. Цена посуды — 100 тысяч рублей. Продавцы заверяют: посуда из которой мы едим опасна для здоровья. Некоторые верят в «целебные свойства» сковородки, и, к сожалению, вынуждены брать кредит.
«В такой ситуации нужно сразу же писать претензию требовать расторжения договора и обращаться в правоохранительные органы и обращаться в суд», — сообщает юрист Екатерина Нечаева.
Доказать свою правоту сложно, некоторым удается это сделать только через суд.
Юристы советуют: внимательно читайте любой договор. А еще лучше, после бесплатной консультации, внимательно обдумать свое решение и проконсультироваться с другими специалистами.
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Комментарии15
Личный счет , Видео , Ирина Егорова , Госдума , МВД
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