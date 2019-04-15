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Опрос: каждый четвертый россиянин не откладывает на «черный день» 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Порядка 40% опрошенных не имеют никаких сбережений, а в случае лишения всех источников доходов 16% респондентов смогут "продержаться" на отложенных средствах меньше месяца, каждый пятый (21%) — до двух месяцев, 12% — до полугода, 6% — до года и 5% — более года. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
"Сбережения сегодня имеют 60% россиян. По средним оценкам, лишившись всех источников дохода, респонденты смогли бы продержаться за счет накоплений в течение 3,7 месяцев. 16% опрошенных отмечают, что накопленной ими суммы хватит менее чем на 1 месяц. Большинство (21%) считает, что их сбережений хватит на 1-2 месяца. 12% "протянут" на своих накоплениях от трех до шести месяцев. От шести месяцев до года смогут прожить на свои накопления 6% опрошенных, более года — 5%", — говорится в результатах опроса.
Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года в 368 населенных пунктах России среди экономически активного населения старше 18 лет, в опросе приняли участие 1600 человек.
Согласно результатам, 29% опрошенных не ведут финансовый учет личных доходов и расходов, больше половины (53%) ведет примерный учет, строго следят за финансами 18% респондентов. Свои будущие доходы и расходы никак не планирует каждый пятый (21%), 40% планируют свои финансы менее, чем на полгода вперед, 23% планируют на полгода-год. Более чем на год планирование осуществляют 16% опрошенных.
Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2008 году, показывает, что россияне стали реже откладывать сбережения: в 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%, отмечает Superjob. В 2008 году на отложенных средствах меньше месяца прожили бы 15% опрошенных, до двух месяцев — почти треть (31%), до полугода — 15%, до года и больше года — 6% и 5% соответственно.
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Личный счет , ИТАР-ТАСС
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