В ПФР назвали способы сделать пенсию максимально высокой

Пенсионном фонде России назвали способы сделать будущую пенсию по старости наиболее высокой. Соответствующую информацию News.ru предоставили в пресс-службе ПФР.

Как рассказали в фонде, прежде всего, необходимо трудоустраиваться официально.

Кроме того, следует контролировать работодателя и его отчисления на пенсию по выпискам из лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Также граждане могут делать добровольные отчисления в рамках ОПС: использовать программу государственного софинансирования пенсионных накоплений и добровольное ОПС.

На размере пенсии позитивно скажется предоставление при её назначении справки о зарплате за любые пять лет подряд до 2002 года, когда у человека были высокие доходы.

Вместе с тем, отложенный выход на пенсию также повлияет на повышение будущих выплат.

Как отметили в ПФР, может быть сделан перерасчёт назначенной пенсии за периоды ухода за детьми, при изменении количества нетрудоспособных членов семьи на иждивении, при переезде на Крайний Север или в приравненные к нему районы, а также в случае приобретения нового северного стажа.

Замыкает список способов повышения пенсии участие в добровольных негосударственных пенсионных программах.

Следует подчеркнуть, что ряд способов повышения пенсии могут быть использованы в случае, если она уже была назначена. Например, гражданин может отказаться от пенсии на определённый период и начать получать её позже. Либо сделать перерасчёт пенсии.