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В ПФР назвали способы сделать пенсию максимально высокой 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В Пенсионном фонде России назвали способы сделать будущую пенсию по старости наиболее высокой. Соответствующую информацию News.ru предоставили в пресс-службе ПФР.
Как рассказали в фонде, прежде всего, необходимо трудоустраиваться официально.
Кроме того, следует контролировать работодателя и его отчисления на пенсию по выпискам из лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Также граждане могут делать добровольные отчисления в рамках ОПС: использовать программу государственного софинансирования пенсионных накоплений и добровольное ОПС.
На размере пенсии позитивно скажется предоставление при её назначении справки о зарплате за любые пять лет подряд до 2002 года, когда у человека были высокие доходы.
Вместе с тем, отложенный выход на пенсию также повлияет на повышение будущих выплат.
Как отметили в ПФР, может быть сделан перерасчёт назначенной пенсии за периоды ухода за детьми, при изменении количества нетрудоспособных членов семьи на иждивении, при переезде на Крайний Север или в приравненные к нему районы, а также в случае приобретения нового северного стажа.
Замыкает список способов повышения пенсии участие в добровольных негосударственных пенсионных программах.
Следует подчеркнуть, что ряд способов повышения пенсии могут быть использованы в случае, если она уже была назначена. Например, гражданин может отказаться от пенсии на определённый период и начать получать её позже. Либо сделать перерасчёт пенсии.
Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что рассчитывает на запуск механизма индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с 2020 года. Предполагается, что главное отличие ИПК в том, что накопления будут собственностью граждан, а его формирование и хранение будет производиться в негосударственных пенсионных фондах. Новая пенсионная модель призвана заменить старый механизм накопительной части пенсии. При этом деньги, которые до этого были собраны в рамках отчислений на накопительную часть пенсии, могут стать начальным капиталом.
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Комментарии3
Личный счет , Антон Силуанов , Пенсионный фонд РФ
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