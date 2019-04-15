Мусорный коллапс: россияне отказываются платить за вывоз отходов

Региональные операторы по утилизации бытовых отходов, работающие в девяти регионах страны, могут приостановить вывоз мусора из-за того, что большинство жителей не оплачивают квитанции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина

Согласно информации, которой оперирует глава ведомства, в среднем по счетам платят только 50,3% жителей регионов страны. При этом в 9 из них региональные операторы могут приостановить работу поскольку уровень собираемости платежей катастрофически низок. В первую очередь это касается Дагестана и Самарской области, где за вывоз отходов платит 5% населения, и Адыгеи с уровнем собираемости платежей в 14%. В Кабардино-Балкарии показатель немногим выше — 15%, в Пермском крае — 20%, Новосибирской области — 23%, Алтайском и Красноярском крае по 25%. Наконец, замыкает список «должников» Ульяновская область, где оплата за коммунальную услугу регулярно поступает от 30% жителей.

Минприроды «Ведомостям» наличие проблемы подтвердили. При этом в своём докладе Дмитрий Кобылкин подчёркивает, что перебои с финансовыми поступлениями возникли из-за ошибок в работе с базами жителей. Так, например, в Тверской области квитанции по оплате за вывоз мусора были выписаны дважды за месяц, а в Калининградской области счета выставили даже умершим жителям региона. При этом, по словам директора ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина , многим россиянам платежи не были начислены вовсе.

На новую систему по утилизации мусора перешли 69 регионов России. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе проведение реформы отложили до 2022 года.