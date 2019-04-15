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Мусорный коллапс: россияне отказываются платить за вывоз отходов 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Региональные операторы по утилизации бытовых отходов, работающие в девяти регионах страны, могут приостановить вывоз мусора из-за того, что большинство жителей не оплачивают квитанции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина.
Согласно информации, которой оперирует глава ведомства, в среднем по счетам платят только 50,3% жителей регионов страны. При этом в 9 из них региональные операторы могут приостановить работу поскольку уровень собираемости платежей катастрофически низок. В первую очередь это касается Дагестана и Самарской области, где за вывоз отходов платит 5% населения, и Адыгеи с уровнем собираемости платежей в 14%. В Кабардино-Балкарии показатель немногим выше — 15%, в Пермском крае — 20%, Новосибирской области — 23%, Алтайском и Красноярском крае по 25%. Наконец, замыкает список «должников» Ульяновская область, где оплата за коммунальную услугу регулярно поступает от 30% жителей.
В Минприроды «Ведомостям» наличие проблемы подтвердили. При этом в своём докладе Дмитрий Кобылкин подчёркивает, что перебои с финансовыми поступлениями возникли из-за ошибок в работе с базами жителей. Так, например, в Тверской области квитанции по оплате за вывоз мусора были выписаны дважды за месяц, а в Калининградской области счета выставили даже умершим жителям региона. При этом, по словам директора ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, многим россиянам платежи не были начислены вовсе.
На новую систему по утилизации мусора перешли 69 регионов России. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе проведение реформы отложили до 2022 года.
Комментарии8
Личный счет , Дмитрий Кобылкин , Руслан Губайдуллин , Минприроды , Ведомости
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