«Дорогие» деньги вкладчиков банкам больше не нужны

Российские банки начинают понемногу снижать ставки по рублевым и валютным депозитам. "Дорогие" деньги вкладчиков банкам больше не нужны, а макроэкономические расклады повышают вероятность снижения ключевой ставки Банком России в этом году. Без шоков в экономике (в первую очередь — санкционных) ставки по вкладам могут опуститься до конца года в пределах 0,5 процентного пункта, пишет "Российская газета".

Крупные банки начали активно увеличивать ставки по депозитам с конца прошлого лета. Это была реакция на расширение санкций и рост неопределенности, отразившийся на стоимости новых заимствований для банков. Увеличение ставок фактически опередило повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор поднял ее в сентябре, потом еще раз в декабре). К концу года на объективную тенденцию роста ставок наложились и сезонные акции банков, которые старались привлечь деньги у получившего премии населения.

Но, отмечает "РГ", вероятно, этот процесс пошел вспять. Так, по итогам третьей декады марта максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках с наибольшим объемом их привлечения резко снизилась — с 7,72 до 7,53 процента.

Это произошло после того, как Сбербанк в конце марта досрочно прекратил действие сезонного вклада "Лови выгоду" со ставкой 7,65 процента годовых. После корректировать свои максимальные ставки по вкладам начали и другие банки — особенно на фоне смены риторики Банком России.

Так, на последнем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике (оно прошло 22 марта) ЦБ хоть и сохранил ключевую ставку неизменной, но смягчил риторику, допустив вероятность ее снижения уже в 2019 году. При этом регулятор указал в итоговом релизе, что динамика доходностей ОФЗ ограничивает потенциал дальнейшего роста депозитно-кредитных ставок и создает условия для их снижения.

Завершение цикла повышения ставок крупными банками связано, вероятно, с тем, что их задачи по удержанию клиентской базы и накоплению ликвидности на текущий момент выполнены и в привлечении "дорогих" средств вкладчиков кредитные организации пока не нуждаются, говорит младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина, которую цитирует "РГ". Рост ключевой ставки в конце прошлого года уже в полной мере реализовался в банковских ставках и пока предпосылок для их нового повышения нет, уточняет она.