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Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин призвал российских граждан приобретать квартиры, не дожидаясь никаких изменений финансовых условий. Об этом сообщает «Интерфакс».
Тем, кто может купить жилье в настоящее время, следует заключать сделки без промедления — такое мнение чиновник высказал в понедельник, 15 апреля, в ходе панельной дискуссии на конференции Сбербанка в Самаре.
«У нас сегодня из каждого утюга звучат истории о том, что надо что-то там субсидировать (речь о субсидировании ставок по ипотеке — прим. «Ленты.ру»), и у нас люди сидят и чего-то все время ждут, — цитирует Стасишина агентство. — Вот я призываю не ждать ничего, а идти и покупать квартиры сегодня»».
Аналогичное мнение замминистра высказывал в сентябре 2018-го: тогда он рекомендовал россиянам не откладывать покупку жилья в ожидании снижения ставок по ипотеке.
В январе 2017-го Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила чиновнику предостережение: Стасишин заявил, что цены на недвижимость будут расти, что в ФАС сочли действием, способным привести к нарушению антимонопольного законодательства.
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Комментарии1
Личный счет , Недвижимость , Сбербанк России , ФАС , Lenta.ru
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