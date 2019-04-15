Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин призвал российских граждан приобретать квартиры, не дожидаясь никаких изменений финансовых условий. Об этом сообщает «Интерфакс».

Тем, кто может купить жилье в настоящее время, следует заключать сделки без промедления — такое мнение чиновник высказал в понедельник, 15 апреля, в ходе панельной дискуссии на конференции Сбербанка в Самаре.

«У нас сегодня из каждого утюга звучат истории о том, что надо что-то там субсидировать (речь о субсидировании ставок по ипотеке — прим. «Ленты.ру»), и у нас люди сидят и чего-то все время ждут, — цитирует Стасишина агентство. — Вот я призываю не ждать ничего, а идти и покупать квартиры сегодня»».

Аналогичное мнение замминистра высказывал в сентябре 2018-го: тогда он рекомендовал россиянам не откладывать покупку жилья в ожидании снижения ставок по ипотеке.