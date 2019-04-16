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В Санкт-Петербурге разрешили тратить маткапитал на строительство дачного дома 

Letidor.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Измнения одобрил врио губернатора Александр Беглов.
В Санкт-Петербурге расширили варианты для использования маткапитала. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Смольного. Изменения коснуться летнего загородного отдыха. Теперь многодетные семьи смогут потратить средства материнского капитала не только на приобретение садового земельного участка, но и на строительство там садового дома.
Это значительно расширит сферу применения многодетными семьями дополнительной меры социальной поддержки в виде материнского капитала в Санкт-Петербурге,
— цитирует издание «Петербургский дневник» сообщение Смольного.
Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заговорил о расширении использования материнского капитала еще осенью прошлого года.
Отметим, Министерство труда планирует продлить программу материнского семейного капитала до 2024 года. Сейчас по этой программе семьям выплачивается 453 тысяч рублей. В следующем году пройдет индексация этой суммы. Отмечается, что к 2021 году она вырастет до 489 тысяч рублей.
Фото: Vostock Photo
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Комментарии
Личный счет , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , Минтруд
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