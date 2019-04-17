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Банкам могут запретить замораживать счета россиян 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты Министерства финансов готовят поправки к закону «об отмывании доходов», согласно которым банки не смогут блокировать счета россиян без веских на то доказательств, сообщают «Известия». Нововведения заметно облегчат жизнь добропорядочным клиентам банков, но способны вызвать новый вал теневого «обнала», уверяют эксперты.
По новым правилам банки больше не смогут опираться на собственные способы выявления «серых» операций. Сотрудникам кредитных учреждений придётся собирать документальные подтверждения того, что клиент может участвовать в преступных схемах. При этом, по мнению разработчиков, поводом для заморозки счетов не может служить отсутствие у клиента справок, удостоверяющих добросовестность его действий, а также отказы в открытии счёта в других кредитных организациях.
О блокировках банки будут отчитываться экспертам Росфинмониторинга и Центробанка. В случае, если заморозка счетов будет признана безосновательной, банкам придётся их разблокировать.
Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по финрынкам Владимир Гамза считает, что поправки в закон будут полезны добросовестным клиентам банков, поскольку практика необоснованной блокировки исчезнет, а также произойдёт массовая разморозка счетов уже попавших под гнёт клиентов.
Первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что нововведения сведут на нет борьбу с обналом, транзитом и выводом средств за рубеж. По его расчётам, после вступления в силу поправок теневой финансовый оборот возрастёт в десятки раз.
Комментарии3
Личный счет , Владимир Гамза , Торгово-промышленная палата , Совкомбанк , Росфинмониторинг , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия"
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