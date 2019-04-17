Банки больше не смогут замораживать счета россиян без причины

Минфин планирует усложнить процедуру лишения россиян доступа к их банковским счетам без весомых доказательств причастности к «теневой» деятельности.

Соответствующие поправки ведомство внесло в закон об антиотмывочной деятельности, с которым ознакомились «Известия».

Согласно документу, для блокировки счетов банкам будет необходимо собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска.

Отсутствие у клиента справок, удостоверяющих добросовестность его действий, больше не сможет служить поводом для блокировки. Кроме этого, информация об отказах в открытии счёта в других банках не будет считаться аргументом в пользу заморозки активов.

В настоящее время кредитные организации по своему усмотрению выносят решения о блокировке счетов, не объясняя причин клиентам. В Минфине считают, что действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.

Если поправки будут приняты, то это приведёт к массовой разблокировке счетов, что невыгодно для банков. Поэтому кредитные организации уже выступили против инициативы Минфина.