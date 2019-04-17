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Банки больше не смогут замораживать счета россиян без причины 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин планирует усложнить процедуру лишения россиян доступа к их банковским счетам без весомых доказательств причастности к «теневой» деятельности.
Соответствующие поправки ведомство внесло в закон об антиотмывочной деятельности, с которым ознакомились «Известия».
Согласно документу, для блокировки счетов банкам будет необходимо собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска.
Отсутствие у клиента справок, удостоверяющих добросовестность его действий, больше не сможет служить поводом для блокировки. Кроме этого, информация об отказах в открытии счёта в других банках не будет считаться аргументом в пользу заморозки активов.
В настоящее время кредитные организации по своему усмотрению выносят решения о блокировке счетов, не объясняя причин клиентам. В Минфине считают, что действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.
Если поправки будут приняты, то это приведёт к массовой разблокировке счетов, что невыгодно для банков. Поэтому кредитные организации уже выступили против инициативы Минфина.
Ранее News.ru писал о том, что летом прошлого года президент РФ Владимир Путин разрешил банкам блокировать подозрительные финансовые операции клиентов. Кредитным организациям было дано право приостанавливать любую транзакцию на срок до двух дней, если она, по мнению банка, носит противозаконный характер.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Минфин , газета "Известия"
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