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Налоговый режим для самозанятых будет расширен с 2020 года 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: ТАСС
Окончательное решение о распространении налогового режима для самозанятых на всю территорию России пока не принято, но расширить действие режима планируется с 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов.
«Пока еще решения нет, будем ли мы распространять на всей территории право вводить у себя налог на профессиональный доход, или расширять просто список субъектов РФ. Но то, что этот вид деятельности нужно расширять, это однозначно», — сказал Силуанов, передает РИА «Новости».
Он отметил, что расширить действие режима планируется уже с 2020 года.
Ранее Силуанов заявил, что мораторий на проверки контролирующими органами самозанятых будет способствовать легализации их деятельности.
В прошлом году Госдума приняла три закона о проведении в 2019-2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, который предполагает введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.
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Личный счет , Антон Силуанов , Госдума , РИА Новости
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