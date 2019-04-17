Медведев: нынешний уровень пенсий не позволяет обеспечить достойную жизнь

Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы обеспечить российским пенсионерам достойную жизнь, принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев

"Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь — это еще и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Премьер отметил, что был принят целый ряд решений об индексации пенсий: для регионов должна быть установлена единая методика, по которой рассчитывается прожиточный минимум пенсионеров, до которого сначала будут доводиться пенсии, а только потом индексироваться, чтобы общая сумма была больше.