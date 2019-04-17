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Медведев пообещал, что правительство продолжит борьбу с «серыми» зарплатами 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство РФ продолжить бороться с так называемыми серыми зарплатами всеми возможными способами. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства.
"По поводу "серых" зарплатных схем, "конвертов" — у нас с вами позиция абсолютно одинаковая: это однозначно плохо. И мы стараемся всеми возможными способами с этим бороться, включая и контрольные процедуры, и передачу администрирования платы страховых взносов, например, в Федеральную налоговую службу для того, чтобы большее количество денег собирать", — сказал он.
По словам Медведева, передача функций по администрированию страховых взносов позволила увеличить собираемость примерно на 600 млрд рублей в 2018 году.
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Личный счет , Дмитрий Медведев , Федеральная налоговая служба , Госдума , Правительство РФ
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