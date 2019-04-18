Санкции США могут отключить платежные карты россиян

Отмечается, что поводом для беспокойства послужила ситуация когда клиенты попавшего под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка не смогли воспользоваться своими карточками Visa и Mastercard.

— Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти половину отрасли, — сообщил менеджер Национальной системы платежных карт (НСПК).

Чтобы обезопасить себя нужно перейти на программное обеспечение российских компаний. Но как сообщают источники в российском банке из топ-30, среди отечественных финансовых организаций нет ни одной, которая бы абсолютно не зависела от западного программного обеспечения. По его словам, полное импортозамещение на сегодняшний день невозможно ни технически, ни финансово, поэтому приходится работать «с зажмуренными глазами».