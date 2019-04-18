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«Стимул для бизнеса»: в России задумались о «налоге на грязь» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал, что для российских предприятий могут ввести новый экологический налог, который заменит платежи за сброс неочищенных вод. Об этом пишет «Российская газета».
По словам Кириллова, сейчас эту идею обсуждают в финансовом блоке правительства. Чиновник пояснил, что новый налог может стать «дополнительным стимулом» для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий: им будет выгоднее использовать современные технологии очистки.
Сейчас плата за сбросы загрязняющих веществ в водоемы определяется постановлением правительства. Она зависит от объемов загрязняющих веществ, их видов и от региона, где находится предприятие.
Для предприятий, модернизирующих очистные сооружения, власти субсидируют процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. По данным «РГ», субсидии на сумму в 5,3 миллиарда рублей уже получили 40 предприятий.
Ранее Минфин предложил включить в Налоговый кодекс (НК) пять новых глав, в том числе главу об экологическом сборе. По мнению ведомства, эти платежи необходимо включить в НК, так как они носят квазиналоговый характер и, по сути, не отличаются от налогов. «Коммерсант» писал, что бизнес просил президента РФ Владимира Путина не торопиться с отнесением платежей к налогам, опасаясь роста фискальной и административной нагрузки.
По данным издания, особенно недовольны предприниматели были налогом на утилизацию товаров и упаковки. Пока бизнес может либо платить экологический сбор, либо самостоятельно собирать и утилизировать свои отходы. Компании уже начали создавать отраслевые ассоциации, чтобы самостоятельно разбираться с отходами, и стали инвестировать в инфраструктуру. Признание всех поголовно плательщиками сбора лишило бы инвестиции смысла.
Комментарии5
Личный счет , Дмитрий Кириллов , Владимир Путин , Минфин , "Российская газета"
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