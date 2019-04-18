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Росстат сообщил о снижении реальных доходов населения 

РИА Новости + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке Росстата, в первом квартале 2019 года, снизились на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, реальные зарплаты за этот же период выросли на 0,4%, следует из данных статистического ведомства.
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в первом квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 2,3%", — говорится в сообщении ведомства.
При этом реальные зарплаты в России в первом квартале 2019 года выросли в годовом выражении на 0,4%. В марте они в годовом выражении не изменились, а к февралю — выросли на 4,2%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2019 года, по оценке, составила 45 тысяч рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,2%, в первом квартале 2019 года — на 5,6%.
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Личный счет , Экономика , Росстат
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