Росстат сообщил о снижении реальных доходов населения

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке Росстата , в первом квартале 2019 года, снизились на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, реальные зарплаты за этот же период выросли на 0,4%, следует из данных статистического ведомства.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в первом квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 2,3%", — говорится в сообщении ведомства.

При этом реальные зарплаты в России в первом квартале 2019 года выросли в годовом выражении на 0,4%. В марте они в годовом выражении не изменились, а к февралю — выросли на 4,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2019 года, по оценке, составила 45 тысяч рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,2%, в первом квартале 2019 года — на 5,6%.