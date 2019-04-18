​ЦБ намерен ужесточить требования к валютным вкладам

Банк России обеспокоен ростом валютных депозитов в российских кредитных организациях и намерен ужесточить требования к ним по резервированию вкладов в иностранной валюте. Об этом на форме «Казначейство 2019» заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева . По ее словам, данная мера позволит сохранить тенденцию на девалютизацию банковских балансов.

«Действующее законодательство по вкладам предполагает, что размер предельного отклонения доходности вкладов от базовой доходности для уплаты повышенных ставок страховых взносов одинаков для вкладов в рублях и в иностранной валюте. Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно различается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», — сказала представитель регулятора.

В I квартале 2019 года она достигла 21,5%, заявила Юдаева.

«Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте в общем объеме вкладов за первый квартал 2019 года выросла с 20,3 до 21,5% с устранением курсовой переоценки. Хотя рост валоризации не выглядит значительным, тем не менее, смена тенденции может свидетельствовать об усилении уязвимостей», — сказала представитель регулятора.

Она подчеркнула, что за последние полгода тренд на девалютизацию депозитов приостановился.

«В первом квартале прирост средств на счетах клиентов оказался рекордным, он составил около 11 миллиардов долларов США, из них 5,8 миллиарда приходится на юридических лиц и 5,5 — на физических. Если по юридическим лицам это объясняется, в основном, сезонными факторами, то по физическим — требует внимания и изучения», — отметила Юдаева.