Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.06
$
64.20
72.22
72.45
Прогноз
22.04 – 29.04
$
64.40
72.51
Индексы и котировки Brent
71.27
–0.13 Золото
1274.48
+0.21 РТС
1259.57
–0.47
Динамика валют
EUR / USD
18.04
1.1249
+0.0016
03.04
1.1233
15.04
04.04
24.03

​ЦБ намерен ужесточить требования к валютным вкладам 

Банки.ру 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России обеспокоен ростом валютных депозитов в российских кредитных организациях и намерен ужесточить требования к ним по резервированию вкладов в иностранной валюте. Об этом на форме «Казначейство 2019» заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, данная мера позволит сохранить тенденцию на девалютизацию банковских балансов.
«Действующее законодательство по вкладам предполагает, что размер предельного отклонения доходности вкладов от базовой доходности для уплаты повышенных ставок страховых взносов одинаков для вкладов в рублях и в иностранной валюте. Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно различается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», — сказала представитель регулятора.
В I квартале 2019 года она достигла 21,5%, заявила Юдаева.
«Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте в общем объеме вкладов за первый квартал 2019 года выросла с 20,3 до 21,5% с устранением курсовой переоценки. Хотя рост валоризации не выглядит значительным, тем не менее, смена тенденции может свидетельствовать об усилении уязвимостей», — сказала представитель регулятора.
Она подчеркнула, что за последние полгода тренд на девалютизацию депозитов приостановился.
«В первом квартале прирост средств на счетах клиентов оказался рекордным, он составил около 11 миллиардов долларов США, из них 5,8 миллиарда приходится на юридических лиц и 5,5 — на физических. Если по юридическим лицам это объясняется, в основном, сезонными факторами, то по физическим — требует внимания и изучения», — отметила Юдаева.
Ранее в Институте экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС обратили внимание на рост объема валютных депозитов в первые месяцы 2019 года. Как указано в «Мониторинге экономической ситуации в России», объем вкладов в иностранной валюте в начале года увеличился на 4,6%, или 4,1 млрд долларов, и достиг 92,5 млрд долларов. Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1%, или 221 млрд рублей. Эксперты предполагают, что рост объема валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля.
Банки.ру: последние новости
​Медведев пообещал увеличить пособие по уходу за ребенком 16 апреля. Главное за минуту: принят закон о «суверенном Интернете», банки готовы ввести комиссию за переводы в СБП В пользу бедных
Комментарии1
Личный счет , Ксения Юдаева , Центральный банк России , РАНХиГС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар по 70: рублю приготовили двойной удар88
В ЦБ спрогнозировали уровень инфляции до конца года
Берегите природу: в России могут ввести новый налог
Европа «отказывается» от российского газа243
Названы богатейшие бизнесмены России2
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Форс-мажор. Стали известны действия РФ при перекрытии «Дружбы»
Экономика
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому
Компании Статьи
19 миллионов за чертой: почему беднеет Россия
Экономика Статьи
Европа «отказывается» от российского газа
Экономика
Чистилище: что обещают Зеленский и Порошенко
Экономика Статьи
Кремль прокомментировал «невыполнение» майских указов
Экономика
Украина готовится к газовому кризису
Экономика
Медведев заявил о снижении числа бедных россиян
Экономика
Тонны золота: Венесуэла решила «обскакать» США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение