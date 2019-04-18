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Названы регионы России с самой высокой зарплатой 

Российская Газета + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Роструд назвал российские регионы, где предлагали самые высокие зарплаты в марте. Среди лидеров оказались Якутия, Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. Рейтинг составили на основе анализа более 1,4 миллиона вакансий, опубликованных в базе "Работа в России".
— Вакансии предприятий Дальнего Востока действительно являются одними из наиболее привлекательных, — рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, которого цитирует ТАСС.
Так, в Якутии средняя предлагаемая зарплата составила 70 тысяч рублей. На Чукотке людей приглашали поработать за 50 тысяч рублей в месяц, в Ямало-Ненецком АО — за 45,4 тысячи рублей.
Четвертое и пятое места в рейтинге заняли Магаданская область и Камчатский край. А вот Москве, где средняя предлагаемая зарплата составила 41 тысячу рублей, отвели лишь шестую позицию.
Отмечается, что наиболее высокооплачиваемые предложения в Республике Саха связаны с угольной промышленностью. Машинисту буровой установки обещают платить за труд от 214 тысяч рублей в месяц, начальнику службы — 179 тысяч, машинисту бульдозера — от 152 тысяч рублей.
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Личный счет , Денис Васильев , Роструд , ИТАР-ТАСС
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