Названы регионы России с самой высокой зарплатой

Роструд назвал российские регионы, где предлагали самые высокие зарплаты в марте. Среди лидеров оказались Якутия, Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. Рейтинг составили на основе анализа более 1,4 миллиона вакансий, опубликованных в базе "Работа в России".

— Вакансии предприятий Дальнего Востока действительно являются одними из наиболее привлекательных, — рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, которого цитирует ТАСС.

Так, в Якутии средняя предлагаемая зарплата составила 70 тысяч рублей. На Чукотке людей приглашали поработать за 50 тысяч рублей в месяц, в Ямало-Ненецком АО — за 45,4 тысячи рублей.

Четвертое и пятое места в рейтинге заняли Магаданская область и Камчатский край. А вот Москве, где средняя предлагаемая зарплата составила 41 тысячу рублей, отвели лишь шестую позицию.

Отмечается, что наиболее высокооплачиваемые предложения в Республике Саха связаны с угольной промышленностью. Машинисту буровой установки обещают платить за труд от 214 тысяч рублей в месяц, начальнику службы — 179 тысяч, машинисту бульдозера — от 152 тысяч рублей.