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Выделят миллиард: насколько вырастут пенсии ветеранов войны 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдума 18 апреля приняла законопроект, который изменяет систему расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает РИА, благодаря этому выплаты в среднем вырастут на 9,5 тысячи рублей в месяц.
По данным издания, в 2019 году правительство выделит на доплаты 0,95 миллиарда рублей, а в последующие годы — до 1,42 миллиарда.
Внесенный правительством законопроект коснется фронтовиков, принимавших участие в боевых действиях, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», инвалидов детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время ВОВ.
Сейчас ветераны получают поддержку в виде надбавок и повышений пенсии или возможности получения двух пенсий сразу (по старости и по инвалидности).
Уволенным с военной службы пенсии назначают с учетом денежного довольствия разных категорий военнослужащих (оклад по должности, оклад по специальному званию, ежемесячная надбавка за выслугу лет).
С 1 января 2012-го денежное довольствие учитывают при расчете выплат (в размере 54 процентов). С 1 января 2013 года оно ежегодно увеличивается на два процента, пока не достигнет ста процентов.
Законопроект предлагает отменить этот порядок: пенсию ветеранам будут рассчитывать без ограничения размера денежного довольствия.
Документ разработали по указу президента о мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы.
Комментарии1
Личный счет , Госдума , РИА Новости
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