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Российские вкладчики объединятся в новый союз 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
В настоящее время идет создание Всероссийского Союза вкладчиков, который ставит своей задачей борьбу с финансовыми мошенниками. Об этом заявил глава независимого комитета кредиторов, финансист Михаил Долматов в программе «Мужское/Женское» на Первом канале, посвященной обсуждению действий недобросовестной финансовой организации.
«К сожалению законодательство в сфере регулирования финансовых организаций в настоящее время очень слабо защищает интересы вкладчиков, именно поэтому нам нужно объединиться и единым фронтом дать бой махинациям на рынке банковских услуг от кого бы эти махинации не исходили!» — заявил финансист.
Он также отметил, что по фактам финансового мошенничества необходимо формировать общественные запросы, поскольку обращение одного пострадавшего зачастую не приводит ни к каким результатам.
Ранее в интервью изданию «Аргументы и факты» Михаил Долматов отметил, что наравне с региональными организациями одновременно будет создана и федеральная структура, «которая объединит региональных активистов в единый кулак»
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